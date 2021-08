Delta-variant raakt vertrouwen Amerikaanse consument

De angst voor de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus doet het vertrouwen van de Amerikaanse consument in de economie geen goed. Volgens marktonderzoeker Conference Board is het vertrouwen tot het laagste punt gedaald sinds februari.

De graadmeter zakte deze maand met meer dan 10 punten naar een stand van 113,8. Het was daarmee de tweede maand op rij dat het vertrouwen wegebde. Een stand boven 100 is positief.

Zorgen over de Delta-variant, maar ook de stijgende energie en voedselprijzen, resulteerden in een minder gunstige kijk op de huidige economische omstandigheden. Ook raken deze ontwikkelingen de groeivooruitzichten op korte termijn, aldus Conference Board in een toelichting.

Eisen

De toename van het aantal infecties en ziekenhuisopnames als gevolg van de Delta-variant heeft bedrijven er onder andere toe aangezet opnieuw eisen te stellen zoals het verplicht dragen van maskers. Daarnaast heeft het einde van de stimuleringsuitkeringen van de overheid invloed gehad op het bestedingspatroon van consumenten.

Verder speelt mee dat de economie hinder ondervindt van problemen in de leveringsketen en tekorten, wat de prijzen opdrijft. Plannen voor grote uitgaven voor bijvoorbeeld een auto of een huis of dure apparaten worden uitgesteld. Wel plannen meer Amerikanen een vakantie.

De vraag is of Amerikaanse consumenten vanwege het gedaalde vertrouwen ook minder gaan consumeren. Het is volgens Conference Board nog te vroeg om daarover conclusies te trekken.