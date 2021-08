Economie India groeit sterk ondanks coronabeperkingen

De economie van India is in het afgelopen kwartaal zeer sterk gegroeid, ondanks de beperkende maatregelen in het land om de coronapandemie tegen te gaan. Volgens het Indiase statistiekbureau groeide de economie met ruim 20 procent in vergelijking met een jaar eerder, toen die nog zeer hard werd geraakt door de virusuitbraak.

Met name de sterke consumentenbestedingen en de gestegen productie in de industrie en bouwsector hielpen de op twee na grootste economie van Azië vooruit. In het tweede kwartaal een jaar eerder kromp de economie van het land nog met bijna een kwart. Over het gehele boekjaar 2020/2021 dat eind maart afliep, was sprake van een neergang met 7,3 procent, wat de sterkste krimp sinds de Indiase onafhankelijkheid in 1947 was.

Het vaccinatieprogramma in India met bijna 1,4 miljard inwoners wint steeds meer vaart, hoewel in sommige staten de vaccinaties nog langzaam verlopen.