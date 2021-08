Productie grootste autobouwer India hard geraakt door chiptekort

Maruti Suzuki India, de grootste autofabrikant van India gemeten naar leveringen, denkt dat zijn productie volgende maand met wel 40 procent kan krimpen vergeleken met het normale niveau vanwege de wereldwijde tekorten aan computerchips in de auto-industrie.

Het bedrijf zegt dat een fabriek in de Indiase deelstaat Haryana geraakt zal worden, net als een fabriek die auto’s maakt voor de Japanse samenwerkingspartner Suzuki in de staat Gujarat. Murati denkt dat de chiptekorten in de auto-industrie nog wel een jaar kunnen aanhouden en past de productie daarom aan op de leveringen van halfgeleiders.

De autosector in India werd eerder al geraakt door de lockdownmaatregelen tegen de coronapandemie, waardoor fabrieken en dealers moesten sluiten.