Texas op weg naar allerstrengste Amerikaanse abortuswet

Abortus wordt in de Amerikaanse staat Texas vanaf woensdag alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan, tenzij het federale Hooggerechtshof er op het laatste moment een stokje voor steekt. De wet verbiedt abortus na de zesde week van de zwangerschap en moedigt de bevolking aan overtreders voor de rechter te slepen. Een aangifte tegen een kliniek die een vrouw die langer zwanger is toch behandelt kan de ‘verklikker’ een premie van 10.000 dollar of meer opleveren.

Zelfs als de zwangerschap het gevolg is van incest of verkrachting dreigt in deze conservatieve zuidelijke staat abortus vrijwel onmogelijk te worden. De wet genaamd SB8 zou 85 procent van de abortussen illegaal maken, en Texas verreweg de strengste staat van de VS maken op dit vlak.

Twaalf andere staten namen eerder wetten aan waarin de grens op zes weken werd gelegd, maar die werden door de rechter ongeldig verklaard. Het Hooggerechtshof erkent sinds 1973 namelijk het recht op abortus zolang de foetus niet levensvatbaar is, dat wil zeggen ongeveer de 24e zwangerschapsweek.

Klachten

Maar Texas heeft zijn wet anders geformuleerd. Het is niet aan de overheid om het verbod af te dwingen, maar uitsluitend aan burgers, die worden aangemoedigd klachten in te dienen tegen organisaties of mensen die vrouwen helpen abortussen te ondergaan. Burgers die een procedure starten krijgen bij een veroordeling minimaal 10.000 dollar aan ‘schadevergoeding’. Artsen en juristen hebben fel protest aangetekend.

Rechtbanken hebben de wet niet verboden, waarop vrouwenorganisaties naar de hoogste rechter zijn gestapt om de inwerkingtreding van de wet tegen te houden. Het hof, waar zes van de negen rechters conservatief zijn, hoeft niet direct uitspraak te doen.