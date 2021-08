Beurs Amsterdam doet stapje terug na record

De AEX-index op de beurs in Amsterdam deed dinsdag op de laatste handelsdag van augustus een stapje terug, na het slotrecord dat een dag eerder op de borden werd gezet. Beleggers verwerkten onder meer cijfers over de inflatie in de eurozone die in augustus verder is gestegen. Techinvesteerder Prosus was in trek bij de hoofdfondsen op het Damrak vanwege een grote overname in India.

De AEX eindigde 0,2 procent lager op 787,62 punten. Over heel augustus ging de hoofdgraadmeter op Beursplein 5 meer dan 4 procent vooruit. De MidKap sloot met een plus van 0,6 procent op 1107,95 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt tekenden verliezen op tot 0,5 procent.

De inflatie in het eurogebied is gestegen naar 3 procent op jaarbasis, het hoogste niveau sinds 2011. De geldontwaarding loopt al enige tijd flink op als gevolg van het economisch herstel van de coronacrisis. Mogelijk kan de Europese Centrale Bank (ECB) daardoor sneller geneigd zijn de coronasteunmaatregelen af te gaan bouwen.

Prosus

Prosus was koploper in de AEX met een koerswinst van 6,4 procent. De techinvesteerder koopt de Indiase betalingsdienstverlener BillDesk voor 4,7 miljard dollar, omgerekend zo’n 4 miljard euro. Prosus brengt het bedrijf onder in zijn betalingsdienstentak PayU. Ook breidde Prosus zijn belang in de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero verder uit. Grootste daler was staalconcern ArcelorMittal met een min van ruim 3 procent.

In de MidKap ging de belangstelling uit naar biotechnoloog Galapagos die 7,2 procent steeg en daarmee bovenaan stond bij de middelgrote fondsen. Topman en medeoprichter Onno van de Stolpe heeft plannen om met pensioen te gaan. Hij zal aanblijven tot een opvolger is gevonden. Galapagos kampte de afgelopen tijd met tegenslagen. Zo werd eerder een reumamiddel in de Verenigde Staten niet goedgekeurd en vielen de testresultaten van een middel tegen longfibrose tegen.

NX Filtration

Bij de lokale fondsen was NX Filtration een winnaar met een plus van 6,3 procent. De Twentse waterfilteraar, die in juni zijn debuut maakte op het Damrak, zag de omzet in de eerste jaarhelft flink stijgen.

De euro was 1,1796 dollar waard, net als een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 68,91 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 73,04 dollar per vat.