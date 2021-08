Festivals en evenementen donderdag in gesprek met ministers

Het gesprek volgt op de massale protestactie UnMute Us. Duizenden mensen gingen de straat op om hun woede te uiten over de in hun ogen hooghartige houding van het demissionaire kabinet richting de sector en de schijnbare willekeur bij het toestaan van evenementen. De Formule 1 in Zandvoort, een meerdaags evenement met optredens van dj's en een camping, mag wel doorgaan. Festivals daarentegen zijn nog wekenlang niet toegestaan omdat dit een te groot risico zou zijn.

De evenementenbranche heeft een duidelijke agenda voor ogen voor dit overleg, laat de AvE weten. "Als er geen concrete antwoorden komen, is het overleg volstrekt overbodig", aldus een verklaring. UnMute Us heeft sowieso voor 11 september nieuwe acties aangekondigd.

Onverteerbaar

Het stoppen van de steunmaatregelen per 1 oktober is een nieuwe klap in het gezicht van de sector, stelt de evenementenkoepel. "Het is onverteerbaar en niet uit te leggen dat de steun stopt terwijl restricties doorlopen en de financiële gevolgen daarvan nog heel lang zullen doorwerken. Er is geen enkel overleg geweest over het stoppen van de maatregelen en de impact daarvan."

De maximale capaciteit van het aantal bezoekers, het moeten placeren en werken met toegangsbewijzen, de geldende reisbeperkingen en het ontbreken van elke vorm van uitzicht op verbeteringen zorgen ervoor dat herstel van zowel de zakelijke als de publieksevenementenbranche op korte termijn onmogelijk is, stelt de sector.