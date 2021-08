NVB: vertrouwen in banken neemt licht toe

Consumenten hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis iets meer vertrouwen in banken. Dat is althans de uitkomst van onderzoek door Ipsos in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onder bijna 3000 bankklanten.

Volgens de onderzoekers nam zowel het vertrouwen in de banksector als geheel als de eigen bank in de eerste helft van dit jaar toe. Op een schaal van 1 tot 5 krijgt de sector het rapportcijfer 3,1. Dat was vorig jaar nog een 3. Het vertrouwen in de eigen bank ging ook licht omhoog tot 3,4 van 3,2 vorig jaar.

Volgens de NVB hebben ook banken, naast de overheid, een belangrijke rol gespeeld bij het door de crisis helpen van de economie. Dan gaat het onder andere om het verstrekken van kredieten en uitstel van betalingen die is verleend.

Ook banken zelf zetten miljoenen opzij om mogelijke verliezen af te dekken. Volgens NVB-voorzitter Medy van der Laan zijn die inspanningen van banken gezien door het publiek, meldt ze in een verklaring.