Testresultaten 700.000 Fransen op straat

De coronatestresultaten van ruim 700.000 Fransen zijn op straat komen te liggen. Oorzaak was een lek op de site van een systeem dat de resultaten van de coronatesten in Frankrijk doorstuurt naar de overheid. Ook de persoonlijke gegevens werden openbaar, meldt nieuwswebsite Mediapart.

De namen, geboortedata, adressen, telefoonnummers, socialezekerheidnummers, e-mailadressen en testresultaten waren in te zien dankzij een wachtwoord dat voor iedereen terug te vinden was in een document op de site van Francetest. Dat is een nieuw bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het doorgeven van de testresultaten aan het beveiligde overheidsplatform SI-DEP. Volgens Mediapart rekent Francetest daarvoor een euro per resultaat.