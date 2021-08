Een op drie 12- tot 17-jarigen is volledig gevaccineerd

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is een derde van de tieners van 12 tot en met 17 jaar volledig gevaccineerd tegen corona, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten op basis van de meest recente vaccinatiecijfers. Het gaat om jongeren die dit jaar die leeftijd bereiken. De helft heeft al een eerste prik gehad.

Het percentage volledig ingeënte jongeren geboren tussen 2004 en 2009 is vorige week gestegen van 23 naar 32 procent. Nog niet alle jongeren geboren in 2009 kunnen al een prikafspraak maken, omdat ze nog niet allemaal 12 zijn geworden. Als zij niet worden meegerekend is 34 procent van de tieners van 12 tot en met 17 jaar volledig gevaccineerd.

51 procent van de tieners geboren tussen 2004 en 2009 heeft een eerste prik gehad. Als de 11-jarigen niet worden meegeteld, is dat 54 procent.