Tijdelijk vaccinatiecertificaat na 1e prik in ander EU-land

Voor mensen die hun eerste coronaprik in een ander EU-land hebben gehad en daarom nog geen groen vinkje in de CoronaCheck-app kunnen aanmaken, komt eind deze of begin volgende week een tijdelijk papieren certificaat beschikbaar dat als vaccinatiebewijs moet dienen. Dat laat de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten.

Onlangs bleek dat mensen die hun eerste prik in een ander EU-land hebben gehad en hun tweede prik bij de GGD in Nederland nog geen QR-code in de app kunnen aanmaken. Dat betekent dat deze groep nog niet met de CoronaCheck-app kan reizen of binnenlandse evenementen kan bezoeken. Om toch een groen vinkje in de app te krijgen zullen ze, ook na volledige vaccinatie, een coronatest moeten laten afnemen. Het probleem speelt niet voor mensen die hun eerste prik buiten de EU hebben ontvangen.

Eerder meldde GGD GHOR Nederland dat het om een algemeen technisch probleem met de app ging, maar na ‘nadere analyse’ blijkt nu dat er verschillende oorzaken zijn waardoor het aanmaken van een QR-code nog niet lukt. ‘In iedere situatie is er een specifiek probleem waardoor het niet lukt’, aldus een woordvoerder. Volgens hem is nog steeds niet duidelijk hoeveel mensen geraakt worden door het probleem, maar ‘je moet eerder aan tientallen dan aan duizendtallen denken’.

Het papieren certificaat is een ‘tijdelijke oplossing’, aldus de woordvoerder. De deadline van eind deze of begin volgende week is een ‘streefdatum’. Wanneer de app weer bruikbaar is voor alle mensen die hun eerste prik in een ander EU-land kregen is nog niet duidelijk.