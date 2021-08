Kabinet maakt extra geld vrij voor scholen in krimpgebieden

Scholen in krimpgebieden krijgen de komende jaren meer geld om goed onderwijs te kunnen blijven geven. Het kabinet trekt hier 22 miljoen euro extra voor uit.

Het geld gaat naar scholen in bijna veertig regio's. Die hebben eerst een plan moeten indienen hoe ze willen inspelen op de dalende leerlingaantallen. In bijvoorbeeld Epe en Heerde gaan openbare en christelijke scholen nauwer samenwerken, en komt er een "virtuele campus" in Zuid-West Fryslân. Daar kunnen leerlingen van verschillende scholen samen vakken volgen die niet op de onderlinge locaties worden gegeven.

Het aantal leerlingen in het middelbaar onderwijs neemt de komende jaren met 10 tot 30 procent af, denkt het ministerie van Onderwijs. "Het is dan ook noodzakelijk dat schoolbesturen en hun scholen niet concurreren om de leerling maar samenwerken om de krimp op te vangen", aldus demissionair onderwijsminister Arie Slob.