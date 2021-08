MOB geeft hoop niet op: uitspraak alleen voor aanstaande races

De uitspraak van de voorzieningenrechter om de Formule 1 komend weekeinde toch door te laten gaan is puur op procesrechtelijke gronden, zegt Mobilisation for the Environment (MOB), de organisatie die vergeefs het kort geding tegen het race-evenement op het circuit van Zandvoort had aangespannen. ‘De uitspraak zegt niets over de inhoud.’ Er kan dus in de toekomst nog van alles gebeuren, stelt MOB, want die inhoud komt nog aan de orde.

Er loopt nog een bodemprocedure over de milieuvergunningen. ‘Alles is dus nog mogelijk in de hoofdzaak. De uitspraak van de rechter gaat enkel over de Formule 1-race van 2021. Of de race ook de volgende jaren gehouden kan worden blijft onzeker’, zegt MOB. De organisatie roept intussen de provincie, de regering en de circuitorganisatie op tot ‘debat over de toekomst van het racecircuit’.

‘Het racecircuit ligt midden in de duinen. Het veroorzaakt hoge stikstofemissies wat grote schade aanricht aan de zeer stikstofgevoelige duinnatuur. Ten tweede staat de Formule 1-race voor een achterhaalde en levensbedreigende fossiele industrie en een ontkenning van de klimaatcrisis. Bovendien veroorzaakt de autoraces tot ver in Haarlem ernstige geluidoverlast’, aldus MOB, dat op het standpunt staat dat de provincie fouten heeft gemaakt in de beoordeling van de stikstofuitstoot.