Onlinevergaderdienst Zoom hard onderuit op Wall Street na cijfers

De onlinevergaderdienst Zoom Video Communications ging dinsdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York na bekendmaking van kwartaalcijfers. Daaruit bleek dat de groei van Zoom lijkt af te zwakken nu steeds meer mensen weer op kantoor gaan werken en minder thuis wordt gewerkt. De hoofdgraadmeters op Wall Street lieten kleine minnen zien na de nieuwe records voor de brede S&P 500-index en de technologiebeurs Nasdaq op maandag.

Het aandeel Zoom kelderde 16 procent. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal voor het eerst tot boven de 1 miljard dollar, omgerekend 850 miljoen euro. Voor het derde kwartaal verwacht Zoom een omzet die ongeveer even groot is als die van de afgelopen periode. Dat duidt er volgens analisten op dat Zoom erop rekent dat het aantal gebruikers niet hard door blijft groeien.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 0,2 procent op 35.353 punten. De S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4523 punten en de Nasdaq daalde 0,2 procent tot 15.241 punten. De Amerikaanse beurzen hebben een goede augustusmaand achter de rug. De S&P 500 ligt op koers voor de zevende maand met winst op rij. In augustus gaat het om een plus van circa 3 procent. De Nasdaq klom 4 procent en de Dow-Jonesindex 1,5 procent.

Apple

De technologiefondsen deden een stapje terug, na de koerswinsten van een dag eerder. Zo daalde Apple 0,9 procent, terwijl Amazon, Facebook, Netflix en Tesla een fractie inleverden.

Taxidienst Uber Technologies steeg 0,8 procent. Het Russische techbedrijf Yandex betaalt 1 miljard dollar om Uber uit te kopen bij een samenwerkingsverband voor maaltijdbezorging en zelfrijdende auto’s in Rusland. De bedrijven blijven wel partners bij taxidiensten. Yandex, dat een notering heeft in New York, won 1,1 procent.

Virgin Galactic

Commercieel ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic won bijna 5 procent. Zakenbank Jefferies heeft een koopadvies geplakt op Virgin Galactic door de verwachting dat de vraag naar zijn ruimtereizen sterk zal groeien.

De oliebedrijven ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips daalden tot 0,3 procent in aanloop naar de vergadering van de olie-alliantie OPEC+ op woensdag over de productie. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 68,62 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 72,91 dollar per vat.