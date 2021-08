Ruim 2300 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt weer iets

In de afgelopen week zijn 17.575 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 2511 nieuwe gevallen per dag. Het is de derde dag op rij dat dit gemiddelde daalt.

In Amsterdam kregen 167 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen en in Den Haag zijn 138 inwoners positief getest. Rotterdam telt 103 nieuwe gevallen. Daarna volgen Utrecht (58) en Almere (49). In 64 gemeenten testte helemaal niemand positief.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 12. Het gaat om twee mensen uit Amsterdam en verder om inwoners van Zwolle, Haarlem, Apeldoorn, Amersfoort, Huizen, Hilversum, Diemen, Roermond, Beekdaelen en Wormerland. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. Het is wel het hoogste aantal meldingen sinds 8 juni.

In de afgelopen week registreerde het RIVM het overlijden van 43 mensen aan corona, en dat is vergelijkbaar met de afgelopen weken.