Kaag en Hoekstra: informateur Hamer moet volgende stap zetten

Het is nu aan informateur Mariëtte Hamer om de volgende stap te zetten in de formatie, zeggen partijleiders Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) na hun gesprekken met haar dinsdag. Het waren "intensieve gesprekken", aldus beiden. Dinsdag maakten VVD en CDA duidelijk niet met PvdA en GroenLinks in een kabinet te willen. Ook de ChristenUnie zit voorlopig niet langer aan de formatietafel.