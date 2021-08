Rechter laat vergunning Circuit Zandvoort in stand, race gaat door

De rechtbank in Haarlem heeft dinsdagmiddag besloten dat de provinciale vergunning voor het circuit in Zandvoort in stand blijft. Daarmee komt de organisatie van de Dutch Grand Prix komende weekend niet in gevaar.

De rechtbank deed dinsdag uitspraak in het kort geding dat was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment. Volgens de milieuclub klopt de gebruikte stikstofrekensom niet. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee.