Zorgorganisatie vindt dat formatie te lang duurt

De beroepsorganisatie voor mensen die in de zorg werken NU'91 vindt dat de formatie van het nieuwe kabinet al te lang duurt. Ondertussen verschuilt het demissionaire kabinet zich volgens NU'91 achter de formatie.

"Het is triest dat het zo lang op zich laat wachten", zegt een woordvoerder van de organisatie. "Verpleegkundigen en verzorgenden moeten beter worden gewaardeerd. Zij krijgen nu te weinig salaris en daar wordt nu niets aan gedaan. Ze verwijzen telkens naar een nieuw kabinet."

NU'91 wil dat het kabinet verantwoordelijkheid neemt en iets gaat doen. "Een aantal zaken moet aangepakt worden en zo schiet het niet op. We kunnen niet wachten tot het ei is gelegd in Den Haag."

Dinsdag werd bekend dat VVD en CDA niet willen regeren met PvdA én GroenLinks, waardoor een oplossing in de formatie op dit moment nog niet in zicht lijkt. De twee linkse partijen willen alleen samen deelnemen aan een coalitie. De verkiezingen waren ruim vijf maanden geleden.