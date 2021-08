Milieuorganisaties boos om uitsluiten vijfpartijencoalitie

Directeur Donald Pols van de actiegroep: "De klimaatcrisis wacht niet op weer een mislukte formatie." Ook Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland, hekelt de traagheid van het formatieproces: "Het is bijna zes maanden sinds de Tweede Kamerverkiezingen en er is nog steeds niets wat maar een beetje lijkt op een nieuw kabinet. Ondertussen stort het ene na het andere slechte klimaatnieuwsbericht zich over ons uit. De wereld staat in de fik en wij hebben niet eens een regering."

VVD-leider Mark Rutte en zijn CDA-collega Wopke Hoekstra zeiden dinsdag graag bereid te zijn met PvdA óf GroenLinks te onderhandelen over de formatie. Maar die twee partijen willen niet zonder elkaar meeregeren. Volgens Pols van Milieudefensie is het juist "nodig dat links en rechts sámen in ieder geval op het gebied van klimaat snel een concreet plan uitwerken en actie gaan ondernemen."