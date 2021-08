Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt iets

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is dinsdag weer wat gedaald, na een forse toename op maandag. Ziekenhuizen behandelen momenteel 671 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 18 minder dan een dag eerder. Het totale aantal opgenomen mensen met corona schommelt nu ongeveer een maand lang tussen de 650 en 700.

Op maandag was het aantal opgenomen coronapatiënten juist met 47 toegenomen naar 689. Dat was de grootste stijging in een dag in meer dan een maand tijd.

Verpleegafdelingen hebben momenteel 459 coronapatiënten onder hun hoede, tien minder dan op maandag. Die vleugels namen 65 nieuwe patiënten op en zagen 75 mensen vertrekken. Het is niet bekend hoeveel van hen naar huis mochten en hoeveel juist naar een ic moesten.

Intensive cares hebben de afgelopen dag 8 nieuwe patiënten opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds 23 juli. Daar staat tegenover dat 16 coronapatiënten de ic’s hebben verlaten. Het is niet bekend hoeveel van hen zijn overleden en hoeveel van hen juist genoeg zijn opgeknapt. Het totale aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met acht naar 212. Dat is het laagste aantal in ongeveer twee weken tijd.