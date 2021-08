Alpaca Geronimo ondanks protesten geruimd door Britse overheid

De Britse autoriteiten hebben ondanks protesten onder de bevolking de alpaca Geronimo laten inslapen. De berglama had volgens de autoriteiten een ernstige ziekte. Overheidspersoneel haalde Geronimo onder politiebewaking op bij een boerderij in Wickwar.

Geronimo komt uit Nieuw-Zeeland en bevond zich sinds augustus 2017 in het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft het dier herhaaldelijk positief getest op een vorm van tuberculose. Eigenaresse Helen Macdonald trok de betrouwbaarheid van die testen in twijfel en voerde tevergeefs een juridische strijd om Geronimo te redden.

Macdonald stond niet alleen in haar verlangen om de alpaca te behoeden voor een dodelijke injectie. Een petitie om het leven van het dier te sparen, leverde bijna 150.000 handtekeningen op. Ook prominente Britten als tv-presentator Chris Packham en de vader van premier Boris Johnson steunden volgens de BBC de campagne om Geronimo te redden.

Demonstratie

Pro-Geronimo-demonstranten trokken begin augustus door het regeringscentrum in Londen om te eisen dat het leven van de alpaca gespaard zou worden. De autoriteiten lieten zich echter niet vermurwen. Volgens de verantwoordelijke overheidsdienst Defra was de test die bij het dier is afgenomen zeer betrouwbaar.

Ook media hebben veel aandacht besteed aan het lot van het dier. De dood van Geronimo was ‘breaking news’ bij omroep BBC. De populaire tabloid The Sun kopte ‘RIP Geronimo’ op zijn site en schreef dat het dier is omgebracht door ‘huurmoordenaars’ in beschermende pakken van Defra.

Betogers hadden eerder op de dag moeten toezien hoe de kleine lama bij de boerderij van Macdonald omringd door politiemensen in een voertuig werd geladen en afgevoerd. Bij het verblijf van de alpaca bleven spandoeken achter met opschriften als ‘Wij zijn Geronimo’.