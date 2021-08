Merkel: nog duizenden Afghanen mogen naar Duitsland komen

Duitse militairen en politie-eenheden hebben Afghanistan inmiddels verlaten, maar omdat de ontwikkelingshulp in het land niet gestopt is, zijn er nog veel werknemers van dergelijke organisaties achtergebleven. Merkel zegt dat nog niet duidelijk is hoeveel van deze mensen ook daadwerkelijk naar Duitsland willen.

Europese landen zijn nu in overleg over een tijdelijke aanwezigheid in de Afghaanse hoofdstad Kabul om resterende evacuaties mogelijk te maken. Het is nog niet duidelijk hoe deze landen dat willen aanpakken.

Meerdere westerse landen, onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland, voerden de afgelopen twee weken een chaotische evacuatie uit vanaf het vliegveld in Kabul. Tijdens deze operatie zijn ruim 120.000 mensen uit Kabul gehaald. De evacuatie is inmiddels ten einde gekomen. De laatste Amerikaanse militairen stapten maandagavond in het vliegtuig, waarna de Taliban de luchthaven overnamen.