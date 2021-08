Accustart-up LeydenJar haalt 22 miljoen euro aan investeringen op

Batterijenstart-up LeydenJar heeft 22 miljoen euro opgehaald met een investeringsronde. Het bedrijf, dat genoemd is naar een 18e eeuwse opslagmethode voor elektriciteit, gaat met dat geld zijn technologie doorontwikkelen en klaarmaken voor productie op grotere schaal. Daarvoor werkt de onderneming samen met klanten in onder meer de autobranche en de consumentenelektronica.

LeydenJar is in 2016 uit onderzoeksinstituut TNO voortgekomen en heeft een techniek ontwikkeld waarmee de capaciteit van lithiumbatterijen 70 procent hoger kan komen te liggen. Dat doet het bedrijf door de anode, een onderdeel van elke batterij, van silicium te maken in plaats van grafiet. Met de techniek zouden de batterijen in mobiele telefoons en elektrische auto’s kleiner kunnen worden of juist veel meer energie kunnen opslaan.

Prettige bijkomstigheid is dat de batterijen van LeydenJar naar eigen zeggen veel milieuvriendelijker te maken zijn. Daar komt tot wel 85 procent minder CO2 bij vrij. Ook zijn de batterijen volgens LeydenJar goedkoper dan de huidige standaard.

Momenteel werken er twintig mensen bij LeydenJar in Leiden en Eindhoven. Dat moeten er binnen 1,5 jaar zo’n zeventig worden.

Onder meer Invest-NL en ING Sustainable Investments namen deel aan de investeringsronde. Ook bestaande geldschieters als de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij staken weer geld in het bedrijf.