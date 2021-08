Kaag: uitsluiting PvdA en GroenLinks heel moeilijk uit te leggen

VVD en CDA hebben nu ook formeel de deur dichtgegooid voor een vijfpartijencoalitie waar zowel de PvdA als GroenLinks deel van uitmaakt, nog voordat daar inhoudelijk over gesproken is. "Ik betreur dat enorm", zegt Kaag, die na de verkiezingswinst van haar partij in maart steeds gepleit heeft voor een zo progressief mogelijk kabinet.

D66 en VVD hebben volgens Kaag in een onderhandelingsstuk "goede ideeën" op tafel gelegd waarvan zij hoopte dat die de basis konden vormen voor samenwerking tussen links en rechts. Zij roemt ook de "historische stap" die PvdA en GroenLinks hebben gezet door de handen ineen te slaan.

"Het is heel moeilijk voor ons om de uitsluiting van GroenLinks en de PvdA zomaar te zien als een logische stap", zegt Kaag. Zij vindt dat het nu aan de VVD als grootste partij is om een uitweg te zoeken uit de impasse.