ACM dwingt bedrijven te stoppen met misleiden klanten slotenmaker

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft twee digitale advertentiebedrijven gedwongen te stoppen met het misleiden van klanten die op zoek zijn naar een slotenmaker of een andere spoeddienst willen inhuren. De bedrijven wekten met een groot aantal websites de indruk dat de consument er een gecertificeerde lokale ondernemer kon inhuren. Daar was in werkelijkheid niet altijd sprake van en daardoor liep de klant volgens de toezichthouder het risico om te maken te krijgen met een onbetrouwbare partij.