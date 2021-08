Oostenrijk wacht golf aan rechtszaken door corona-uitbraak Ischgl

In Oostenrijk beginnen volgende maand meerdere rechtszaken die samenhangen met een grote corona-uitbraak, vorig jaar, in de populaire wintersportplaats Ischgl. Daarnaast worden volgens consumentenvereniging VSV nog eens honderd andere zaken voorbereid.

De eerste zaak komt volgens VSV, dat eisers vertegenwoordigt, op 17 september voor de rechter. Dan wordt in Wenen een schadevergoeding van 100.000 euro geëist door de nabestaanden van een Oostenrijker die overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting.

De 72-jarige man zou het virus in een bus hebben opgelopen toen mensen in maart 2020 halsoverkop moesten vertrekken uit het wintersportoord in Tirol, dat een coronabrandhaard bleek te zijn geworden. Het virus greep er om zich heen onder duizenden vakantiegangers, onder wie ook Nederlanders.

De weduwe en zoon hebben de landelijke overheid aangeklaagd. Ze houden de autoriteiten verantwoordelijk voor de chaos rond de massale uittocht van wintersporters. Ook andere mensen vinden dat de overheid te traag en terughoudend heeft opgetreden. Er komen later in september ook nog twaalf andere zaken voor de rechter.