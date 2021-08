Duitse werkloosheid naar laagste niveau sinds begin coronacrisis

De Duitse werkloosheid is in augustus voor de vierde maand op rij gedaald en is weer op het laagste niveau uitgekomen sinds maart vorig jaar. Die maand begon de coronacrisis in het land. Bovendien nam het aantal werklozen sneller af dan verwacht.

Er waren in augustus 53.000 werklozen minder in Duitsland dan een maand eerder en daarmee kwam de werkloosheid uit op 5,5 procent. Daarmee weerspiegelen de cijfers de groei van de Duitse economie, die profiteerde van het versoepelen van coronamaatregelen.

De laatste tijd stijgt het aantal besmettingen met het coronavirus echter weer door de opkomst van de Delta-variant. Bovendien heeft de Duitse industrie last van problemen in de toeleveringsketen door onder meer tekorten aan chips en andere materialen en opstoppingen in de transportsector. Daardoor is er onzekerheid over de verdere groei van de Duitse economie die de omvang van voor de coronacrisis nadert.

Tegelijkertijd heeft de Duitse politiek, in de aanloop naar verkiezingen eind volgende maand, aangegeven geen nieuwe lockdowns te willen. Daaruit putten bedrijven wel vertrouwen. Het aantal werknemers dat gebruikmaakt van een speciale coronaregeling voor arbeidstijdverkorting ging in juli omlaag tot net boven de 1 miljoen, het laagste aantal sinds februari vorig jaar.