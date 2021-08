Franse economie groeide iets harder in tweede kwartaal

De Franse economie is in het tweede kwartaal iets harder gegroeid dan eerder werd gedacht. Uit definitieve cijfers van het Franse statistiekbureau INSEE blijkt dat de omvang van de economie met 1,1 procent toenam ten opzichte van het eerste kwartaal in plaats van de eerder gemelde 0,9 procent. Net als in Nederland ging de Franse economie in het voorjaar weer steeds meer van het slot na strenge beperkingen vanwege corona.

De inflatie in Frankrijk steeg daarnaast flink. Die kwam in augustus op 1,9 procent op jaarbasis uit, waar dat in juli nog 1,2 procent was. Volgens de geharmoniseerde Europese methode die de Europese Centrale Bank gebruikt bedroeg de geldontwaarding op jaarbasis zelfs 2,4 procent.

Verder gaven consumenten in juli 2,2 procent minder uit dan een maand eerder. De producentenprijzen stegen in die maand juist met 1,3 procent ten opzichte van juni. Net als elders hadden Franse producenten last van gestegen prijzen voor transport en materialen.