Energieleverancier Scholt Energy maakt beursgang in Amsterdam

Energieleverancier Scholt Energy gaat in september een beursgang maken in Amsterdam. Er werd al langer gespeculeerd dat de onderneming uit Valkenswaard naar het Damrak zou komen. Scholt Energy is een energieleverancier die gas en stroom levert aan zakelijke klanten.

Topman Rob van Gennip verwacht dat Scholt Energy door de beursgang meer bekendheid krijgt. ‘Dat draagt bij aan het aantrekken van nieuwe klanten en collega’s en ondersteunt daarmee onze groeistrategie’, zegt hij.

De energieleverancier heeft 6500 klanten en verwacht dit jaar een omzet te boeken van 600 miljoen euro. Dat zou een flinke groei betekenen ten opzichte van de jaaromzet van 457 miljoen euro in 2020. In dat jaar bleef onder de streep een nettowinst over van 4 miljoen euro. Het bedrijf is actief in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Er werken meer dan 150 mensen bij Scholt.

Scholt Energy werd in 2003 opgericht door Jan Scholt en bleef tot 2016 een familiebedrijf. Toen kocht de Nederlandse investeerder Waterland Private Equity een aandeel van 72,2 procent.