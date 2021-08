Arcadis helpt NAM met ontmantelen gaswinlocaties Groningen

Advies- en ingenieursbureau Arcadis gaat gasmaatschappij NAM helpen met het ontmantelen van 28 gaswinlocaties in Groningen. Eerst wordt gekeken of de installaties kunnen worden hergebruikt als onderdeel van de energietransitie. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt de locatie gesloopt en het landschap hersteld.

Vaak is dat landbouwgrond. Samen met onder meer aanwonenden, grondeigenaren en gemeenten wordt gekeken of op de oude plekken voor gaswinning bijvoorbeeld zonneparken, warmtenetten of grootschalige elektriciteitsopslag kunnen worden geplaatst.

Arcadis-directeur Gert Kroon: ‘In de Groninger regio wordt hierdoor duurzame energie ontwikkeld en wij hoeven niet alle installaties volledig te ontmantelen, maar kunnen een deel ervan hergebruiken. Dat is winst voor iedereen.’

Arcadis gaat samenwerken met industrieel reinigingsbedrijf REYM, Van Vliet Sloopwerken en Bork en Been Management Consulting. Het adviesbureau kan niet zeggen hoeveel mensen aan het project gaan werken, maar spreekt van ‘een omvangrijke klus voor ons’. Binnen vier jaar moeten de werkzaamheden klaar zijn. Hoeveel geld er met de opdracht gemoeid is, wordt niet bekendgemaakt.