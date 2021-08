Techinvesteerder Prosus trekt miljarden uit voor Indiaas BillDesk

Digitale betalingen nemen in India de komende jaren naar verwachting sterk toe. De komende drie jaar denkt de Indiase centrale bank dat 200 miljoen mensen extra er gebruik van gaan maken.

Prosus brengt BillDesk onder in zijn betalingsdienstentak PayU. Die is in ruim twintig snelgroeiende markten actief, zoals India, Brazilië en Nigeria, maar ook in bijvoorbeeld Oost-Europa en Rusland. PayU kocht al eerder betalingsdienstverleners in India, maar BillDesk is een van de grootste in het land. Bovendien sluiten de diensten die PayU en BillDesk aanbieden goed op elkaar aan.

De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de Indiase toezichthouder.