Nikkei stevig vooruit ondanks tegenvallende Chinese cijfers

De aandelenbeurs in Tokio ging dinsdag stevig vooruit. Beleggers lieten zich niet afschrikken door een verdere afname van de bedrijvigheid in de Chinese economie en trokken zich op de laatste dag van augustus op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street. De strengere regels van Peking voor het spelen van onlinespelletjes voor kinderen zorgden wel voor koersverliezen bij de Chinese gamebedrijven.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 1,1 procent in de plus op 28.089,54 punten, ondanks een daling van de Japanse industriële productie in juli. Vooral de autoproductie in Japan kampte afgelopen maand met nieuwe uitbraken van het coronavirus in Azië en het wereldwijde chiptekort. Voor augustus wordt wel weer een groei voorzien.

De staalbedrijven behoorden opnieuw tot de sterkste stijgers in de Nikkei. Nippon Steel en JFE Holdings klommen dik 3 procent. Ook de zeecontainervervoerders Mitsui OSK Lines en Nippon Yusen deden goede zaken en wonnen ruim 3 procent. De luchtvaartmaatschappijen en spoorwegbedrijven stonden daarentegen onder druk door de aanhoudende zorgen over de toename van het aantal coronagevallen in het land. ANA Holdings en Japan Airlines verloren meer dan 1 procent. Odakyu Electric Railway en Tobu Railway zakten tot 3 procent.

Tencent

De beursgraadmeter in Shanghai werkte een eerder verlies weg en noteerde tussentijds 0,2 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de groei van de omvangrijke industrie van het land in augustus opnieuw is vertraagd door lokale coronamaatregelen, hogere prijzen voor ruwe materialen en een afnemende export. De Chinese dienstensector liet zelfs voor het eerst sinds februari 2020 een krimp zien.

De Chinese gamebedrijven Tencent en Netease zakten 0,9 procent en 3,3 procent in Hongkong. Peking heeft bepaald dat kinderen niet meer dan drie uur per week onlinespelletjes mogen spelen en alleen op vrijdagen, in het weekend en op feestdagen.