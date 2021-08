CBS: horeca profiteert van versoepelingen in tweede kwartaal

De horeca heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van de versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mede daardoor steeg de omzet flink ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch is de verkoop in de horeca nog ver verwijderd van het niveau van voor de coronacrisis.

Ten opzichte van 2019 lag de omzet in het tweede kwartaal ruim 35 procent lager. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg de omzet met 38 procent. De horeca moest een deel van het tweede kwartaal van 2020 helemaal dicht blijven. In mei van dat jaar mochten restaurants en cafés onder voorwaarden gedeeltelijk open.

Later in 2020 werden er weer strengere maatregelen ingevoerd. Die maatregelen werden in de loop van dit jaar weer versoepeld. Vanaf begin juni mocht de horeca een stukje verder open en later in de maand mocht de horeca de reguliere openingstijden hanteren.

Hotels

Mede daardoor hebben eet- en drinkgelegenheden in het tweede kwartaal 43 procent meer omgezet dan een kwartaal eerder. De omzet van cafés nam het sterkst toe, met 156 procent. Restaurants boekten in het tweede kwartaal 71 procent meer omzet dan een kwartaal eerder. De omzet van fastfoodrestaurants steeg met 15 procent en die van kantines en catering steeg met 8 procent.

Hotels noteerden in het tweede kwartaal ruim 60 procent meer omzet dan in het voorgaande kwartaal. De omzet van overige aanbieders van overnachtingen, waaronder vakantieparken, nam in het tweede kwartaal met 3 procent toe.