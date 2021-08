Taliban noemen terugtrekking VS overwinning voor alle Afghanen

Zabihullah Mujahid, de officiële woordvoerder van de Taliban, heeft dinsdagochtend het Afghaanse volk gefeliciteerd met de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het land. ‘Deze overwinning is van ons allemaal’, zei hij op een persconferentie op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Mujahid sprak enkele uren nadat de laatste Amerikanen waren vertrokken.

Afghanistan is nu ‘een vrije en soevereine natie’, aldus de Taliban-woordvoerder. ‘We willen goede relaties onderhouden met de VS en de wereld. We verwelkomen goede diplomatieke relaties met iedereen.’