Onderzoek: sterk herstel op televisiereclamemarkt

De Nederlandse markt voor reclames op televisie heeft in de eerste helft van dit jaar sterk herstel laten zien. Volgens marketingorganisatie Screenforce namen de bestedingen voor tv-reclames met 32 procent toe naar 406 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Vorig jaar hielden veel bedrijven vanwege de coronacrisis de hand op de knip bij de budgetten voor reclame op tv.

Volgens Screenforce gaat het om een recordgroei van de bestedingen. Het bureau rekent op flinke groei heel dit jaar. In de eerste helft van dit jaar zijn alle vormen van televisiekijken gestegen. Dit heeft ertoe geleid dat de totale schermtijd in de eerste helft is toegenomen van 206 naar 212 minuten, zegt Screenforce.

In de eerste zes maanden hebben 764 adverteerders de tv ingezet voor marketingcampagnes van in totaal 1028 merken, aldus de onderzoekers. Net als in de afgelopen jaren was de detailhandel de grootste adverteerdersbranche, gevolgd door de voedings- en genotmiddelenbranche.

Unilever is nu de grootste tv-adverteerder met een besteding van meer dan 51 miljoen euro. Eerder was het Amerikaanse Procter & Gamble, moederbedrijf van merken als Pampers, Ariel, Dreft, Braun en Gillette, de grootste adverteerder op televisie.