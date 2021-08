Sarina Wiegman bedankt fans via advertentie in het AD

Sarina Wiegman heeft dinsdag via een advertentie in het AD haar fans bedankt. Wiegman verliet deze zomer na 4,5 jaar haar positie als bondscoach van de Nederlandse voetbaldames na de uitschakeling op de Olympische Spelen in Tokio.

In het paginagrote bericht spreekt de voormalig bondscoach onder meer over de toenemende populariteit van het vrouwenvoetbal in Nederland sinds haar aantreden. ‘Ik had nooit durven dromen dat wij als voetbalvrouwen ooit zouden spelen in bomvolle oranjegekleurde stadions en dat tienduizenden fans speciaal voor de Leeuwinnen naar Frankrijk zouden afreizen of naar een huldiging zouden komen’, aldus Wiegman.

Ze noemt het een overwinning dat de namen van vrouwelijke spelers tegenwoordig ook op Nike-shirtjes staan en dat Nederlandse topspeelsters een toekomst hebben bij grote profclubs. ‘Dat is wat mij betreft de allergrootste winst die we met zijn allen de afgelopen jaren hebben geboekt.’

Wiegman blikt ook terug op de uitschakeling op de Olympische Spelen. ‘Ineens zat de reis erop. De teleurstelling bij iedereen, speelsters, staf en natuurlijk jullie - onze fans - was en is groot. We hadden een droom, en die droom was in Tokio onze missie. Maar helaas’, stelt ze.

‘Ik wil jullie bedanken voor de geweldige steun en het overweldigende enthousiasme. Jullie waren echt onze twaalfde man (m/v). Dat blijft bijzonder en zal nooit wennen. Bedankt lieve fans!... We’ll meet again!’, sluit Wiegman het bericht af.

Wiegman gaat aan de slag als bondscoach van Engeland. Ze wordt opgevolgd door Mark Parsons.