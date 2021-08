Rechter doet uitspraak in kort geding Formule 1 Zandvoort

De rechtbank in Haarlem doet dinsdagmiddag uitspraak in het kort geding waarmee milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) de Dutch Grand Prix in Zandvoort probeert tegen te houden. MOB wil dat de provinciale vergunning voor het organiseren van de Formule 1 wordt geschorst. Volgens de milieuclub klopt de gebruikte stikstofrekensom niet.