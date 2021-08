Blinken: nieuw hoofdstuk in betrekkingen tussen VS en Afghanistan

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zijn de Verenigde Staten in Afghanistan ‘aan een nieuw hoofdstuk’ begonnen. Enkele uren na de voltooiing van de Amerikaanse terugtocht uit Afghanistan op maandagavond zei Blinken dat zijn land nu zal leiden in een ‘nieuwe diplomatieke missie’.

De terugtrekking betekende het einde aan de twintigjarige militaire aanwezigheid van de VS in Afghanistan.

‘De militaire missie is voorbij. Een nieuwe diplomatieke missie is begonnen’, zei Blinken. Hij sloot samenwerking met een door de Taliban geleide regering in Kabul daarbij niet uit. ‘Als we kunnen werken met een nieuwe Afghaanse regering op een manier die ons nationaal belang veiligstelt, dan doen we dat.’

De VS hebben geen ambassade meer in Afghanistan. De diplomatieke betrekkingen zullen worden onderhouden vanuit de ambassade in Doha, Qatar.