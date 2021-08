Biden spreekt dinsdag land toe over terugtrekking uit Afghanistan

Biden herhaalde ook zijn eerdere belofte dat de VS en de internationale gemeenschap de Taliban aan hun woord zullen houden dat buitenlanders die nog in Afghanistan zijn en Afghanen die hun land willen verlaten ongemoeid kunnen uitreizen. ‘Hierbij hoort verdere diplomatie in Afghanistan en coördinatie met partners in de regio om het vliegveld te heropenen, zodat zij die weg willen, kunnen blijven vertrekken en zodat humanitaire hulp kan worden geleverd aan het volk van Afghanistan.’

In zijn verklaring stond Biden ook stil bij de dertien Amerikaanse soldaten die donderdag bij een aanslag in Kabul om het leven kwamen. Hij noemde hun namen en bedankte hen voor ‘het offer’ dat zij brachten.