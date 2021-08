Rutte praat met Macron over situatie in Afghanistan

Demissionair premier Mark Rutte bezoekt dinsdag de Franse president Emmanuel Macron. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zal het bezoek onder meer in het teken staan van "de actuele ontwikkelingen in Afghanistan". Ook zal het EU-voorzitterschap van Frankrijk worden besproken. Het land is vanaf 1 januari 2022 een halfjaar lang voorzitter van de Unie.

Verder spreekt Rutte met de Franse premier Jean Castex, en woont hij een bijeenkomst met Nederlandse CEO's bij over onder meer het vestigingsklimaat in Frankrijk.