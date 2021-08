Techfondsen helpen Wall Street opnieuw aan recordstanden

De technologiegraadmeter Nasdaq en de breed samengestelde S&P 500-index op de beurzen in New York zijn maandag opnieuw met records de handel uitgegaan. Vooral de techfondsen op Wall Street deden het goed, geholpen door de speech van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve op vrijdag. Powell zei dat de centrale bank dit jaar kan gaan beginnen met de afbouw van zijn opkoopprogramma, maar dat er geen haast is om de rente te gaan verhogen.

De Nasdaq sloot met een plus van 0,9 procent op 15.265,89 punten en de S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4528,79 punten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 35.599,84 punten.

Zwaargewicht Apple klom met een koerswinst van 3 procent naar een nieuw recordniveau. Maar ook Amazon, Google-moeder Alphabet, Facebook, Microsoft, Netflix en Tesla hadden een positieve dag met plussen tot 2,7 procent. Betalingsdienstverlener PayPal ging 3,6 procent vooruit, na berichten dat het bedrijf voor zijn Amerikaanse klanten een platform voor aandelenhandel wil gaan opzetten.

Affirm

Affirm schoot 47 procent omhoog nadat het een samenwerking met Amazon had aangekondigd. Het fintechbedrijf gaat gespreid betalen mogelijk maken voor klanten van Amazon die meer dan 50 dollar uitgeven.

Biotechnoloog Moderna daalde 3 procent. In Japan werden meer besmette doses van het coronavaccin Spikevax aangetroffen. Mogelijk zijn er 1 miljoen doses besmet. Van twee mensen wordt vermoed dat ze door de besmette vaccins zijn overleden.

NetEase

Het Chinese gamesbedrijf NetEase, dat ook een notering in New York heeft, zakte 3,4 procent. China heeft bepaald dat kinderen niet meer dan drie uur per week onlinespelletjes mogen spelen en alleen op vrijdagen, in het weekend en op feestdagen. Ruimtevaartstart-up Astra Space kelderde 19 procent. Een testlancering van de raket waarmee dat bedrijf satellieten de ruimte in wil vervoeren mislukte.

Door orkaan Ida was er ook de nodige aandacht voor de oliesector. Een deel van de olie-industrie in de Golf van Mexico is vanwege Ida stilgelegd. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,4 procent omhoog tot 69,01 dollar en een vat Brentolie werd 0,8 procent meer waard op 73,25 dollar.

De euro was 1,1799 dollar waard, tegen 1,1796 dollar bij het slot van de handel in Europa.