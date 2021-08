Geen akkoord in Veiligheidsraad over veilige zone vliegveld Kabul

De Franse president Emmanuel Macron had voorgesteld na het aanstaande vertrek van de laatste Amerikaanse militairen een zone op de luchthaven te creëren voor humanitaire hulp onder VN-bescherming, maar dat kreeg onvoldoende steun. De Veiligheidsraad heeft vijftien landen als lid, waarvan er dertien de resolutie aannamen. China en Rusland onthielden zich van stemming.

Met name China heeft de contacten met de radicaalislamitische Taliban de afgelopen tijd versterkt. Moskou had zich vooraf positief uitgelaten over het idee van een veilige zone op de luchthaven waarvandaan de VS en hun bondgenoten de afgelopen twee weken zo’n 120.000 mensen hebben geëvacueerd. Turkije en Qatar hebben zich opgeworpen om een rol te spelen bij het draaiend houden van het vliegveld.

De VN-resolutie verwijst naar de Taliban-verklaring van eind vorige week dat Afghanen zich vrij kunnen bewegen, zowel via de lucht als de grond. De beweging zei tegelijkertijd niet te willen dat geschoolde krachten het land verlaten. De VS willen tot hun vertrek dinsdag mensen blijven evacueren, ondanks de inschatting dat de dreiging van een nieuwe aanslag bij het vliegveld hoog is. Na de dodelijke aanslag van vorige week was er maandag een raketaanval, waarbij voor zover bekend geen slachtoffers vielen.