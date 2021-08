Defensie krijgt er met Prinsjesdag structureel 100 miljoen bij

Het ministerie van Defensie krijgt er op Prinsjesdag structureel 100 miljoen euro extra bij. Het demissionaire kabinet bereikte maandag overeenstemming over de Rijksbegroting van volgend jaar.

Van het bedrag zou 60 miljoen bestemd zijn voor munitie en 30 miljoen voor veteranen, melden ingewijden.

Tijdens de formatieonderhandelingen zal opnieuw gesproken worden over de begroting van Defensie. De demissionaire bewindslieden Ank Bijleveld en Barbara Visser hebben steeds gezegd dat het ministerie er zeker 4 miljard structureel bij moet krijgen.

Veel politieke partijen gaven in partijprogramma's aan extra geld te willen uittrekken voor de krijgsmacht. Het kabinet-Rutte III heeft het budget van Defensie met structureel 1,7 miljard euro verhoogd.

Afspraken

Volgens afspraken binnen de NAVO zou Nederland over drie jaar 2 procent van het bruto binnenlands product aan Defensie moeten uitgeven. Dan zou er zeker 7 miljard bij moeten. Dat gaat niet lukken. Om tot het Europees gemiddelde te komen, moet er structureel 4 miljard euro bij.

De nieuwe bevelhebber van de krijgsmacht, generaal Onno Eichelsheim, pleitte bij zijn aantreden in het voorjaar ook voor meer geld voor het militaire apparaat. Eichelsheim waarschuwde toen dat de "continuïteit van de krijgsmacht in gevaar" is.

Maandag lekte al meer uit over de begroting van 2022. Zo gaat er 6 tot 7 miljard euro meer naar de aanpak van de uitstoot van CO2 en gaat zo'n half miljard extra naar de bestrijding van criminaliteit. Ook wordt er zoals bijna elk jaar geld uitgetrokken om de koopkracht van minder bedeelde groepen op peil te houden.