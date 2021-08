Orkaan Ida kan verzekeraars minstens 15 miljard dollar kosten

Het gaat nu nog om vroege inschattingen en bij orkanen uit het verleden zoals Katrina in 2005, werd de werkelijke omvang van de schade pas na dagen duidelijk. Orkanen richten ook in het binnenland vaak veel schade aan. De zuidelijke staat Louisiana wordt vooral hard getroffen. Vrijwel niemand in de staat heeft elektriciteit, waaronder in New Orleans. Ook de watervoorziening is beschadigd.

‘De wind blijft hard waaien en de waterniveaus stijgen’, aldus een analist van zakenbank RBC Capital Markets. ‘Het zal nog enige tijd duren voordat we een volledig beeld van de verzekerde schade hebben. Op dit moment rekenen we niet op een ‘worst case verlies’, maar wel op een aanzienlijk totaal.’