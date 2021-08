Taliban beloven uitgezette Afghaanse migranten terug te nemen

Uitgeprocedeerde asielzoekers of wegens een misdrijf uitgezette Afghanen zouden bij terugkeer in Afghanistan wel voor de rechtbank moeten verschijnen. ‘De rechtbank moet beslissen hoe het verder met hen zal gaan’, aldus de woordvoerder.

Eerder deze maand verklaarde Nederland de mogelijkheid te willen behouden om Afghaanse asielzoekers gedwongen uit te zetten naar hun land van herkomst. Dat stond in een brief aan de Europese Commissie die Nederland en vijf andere EU-lidstaten hadden ondertekend. Naast Nederland ging het om Duitsland, België, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland.

Onder dwang

Begin juli had de Afghaanse regering aan Brussel meegedeeld dat ze voor een periode van drie maanden stopt met het terugnemen van onder dwang teruggestuurde asielzoekers. Nu de Taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan, komt er volgens de Taliban-woordvoerder dus een einde aan die tijdelijke stop en kan Nederland Afghaanse migranten terugsturen naar Afghanistan.

Het ministerie van Justitie, dat over asielzaken gaat, stelde begin augustus dat bij asielaanvragen ‘per individueel geval wordt beoordeeld of terugkeer mogelijk is’. Momenteel wordt een nieuwe analyse gemaakt van de veiligheidssituatie in het land. Die wordt in oktober verwacht.