Werkgevers: steun blijft nodig voor disco’s en nachtclubs

Discotheken en nachtclubs blijven steun nodig hebben omdat de nachthoreca tot 1 november dicht moet blijven van het kabinet. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het voornemen van het kabinet om per 1 oktober te stoppen met de algemene coronasteunregelingen.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijkste voor de nog steeds getroffen sectoren is dat ‘alles weer open gaat’. ‘Op basis van deze brief gaan we ervan uit dat dat zo is. Dus dat voor ondernemers de 1,5 meterregel per 20 september komt te vervallen. Dat is goed nieuws want het geeft veel ondernemers weer ruimte om meer omzet te draaien. Dat is beter dan steun natuurlijk.’

De organisaties benadrukken dat het stopzetten van generieke steunmaatregelen alleen door kan gaan als de 1,5 meter komt te vervallen. Want voor ondernemers die geconfronteerd worden met ‘vrijheidsbeperkende’ maatregelen moet er steun beschikbaar blijven.

Verder is het zaak dat er een oplossing wordt gevonden voor ‘kapitaalintensieve’ bedrijven in de toeristische en congressenbranche. Zij komen niet zomaar weer op het oude niveau omdat zij erg afhankelijk zijn van buitenlandse gasten terwijl hun lasten hoog zijn. Een grote groep ondernemers en branches heeft dit vorige week in een brief aan het kabinet uiteen gezet, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.