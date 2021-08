Vereniging zelfstandigen: schrap vermogenstoets bijstandsregeling

Het kabinet zet per 1 oktober de coronasteun aan ondernemers stop, omdat de economie weer aantrekt, maar volgens VZN moet er niet te licht over gedacht worden. ‘De coronamaatregelen in combinatie met ontoereikende coronasteun, door onder meer de partnertoets bij TOZO, heeft er bij hen ingehakt, zowel financieel als mentaal. We moeten nu niet te snel denken: het gaat weer goed met de economie, het leed is geleden’, aldus VZN-voorzitter Cristel van de Ven.

De voorwaarden voor de regeling voor bijzondere bijstand zijn tot eind dit jaar versoepeld. Tot die tijd wordt er niet gekeken naar het vermogen van een zelfstandig ondernemer en ook niet naar het vorige boekjaar. Normaal gesproken is dat wel zo. VZN wil dat de vermogenstoets blijvend wordt geschrapt.

VZN zegt dat speciale en blijvende aandacht voor branches die nog steeds last hebben van de coronacrisis hard nodig is, zoals de kunst- en cultuursector. Zij moeten de tijd krijgen om hun buffers weer op te kunnen bouwen, vindt de organisatie.