Gouverneur Louisiana verwacht meer orkaandoden

De gouverneur van de door orkaan Ida getroffen Amerikaanse staat Louisiana verwacht meer dodelijke slachtoffers als gevolg van de storm. Er is er tot nu toe één gemeld. Vrijwel niemand in de staat heeft elektriciteit en ook de watervoorziening is op veel plekken weggevallen, zei gouverneur John Bel Edwards.

Inwoners van New Orleans en andere plekken in Louisiana en de naburige staat Mississippi kregen maandag de waarschuwing uit te kijken voor elektriciteitskabels op straat en puin dat de orkaan heeft achtergelaten. In Louisiana zitten ruim 1 miljoen mensen zonder stroom. In Mississippi zijn het er bijna 130.000.

Noodnummer 911 werkt niet in New Orleans. Inwoners wordt aangeraden binnen te blijven. In Louisiana zijn 1600 medewerkers van hulp- en reddingsdiensten op zoek naar slachtoffers. Het nationale agentschap voor rampenbestrijding (FEMA) verwacht later op de dag een beeld te kunnen geven van de impact van de storm. ‘We horen over wijdverbreide schade’, aldus een hoge FEMA-functionaris.

Het was zondag zestien jaar geleden dat New Orleans werd getroffen door orkaan Katrina, een van de zwaarste natuurrampen in de Amerikaanse geschiedenis. Meer dan 1800 mensen kwamen om door het natuurgeweld en de schade liep in de miljarden. Orkaan Ida is overigens inmiddels afgezakt tot een tropische storm en trekt naar het oosten van de VS.