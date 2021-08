KHN: kabinet laat ondernemers keihard vallen

Het kabinet laat ondernemers in de horeca ‘keihard vallen in het zicht van de haven’, zegt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op het kabinetsvoornemen om de coronasteun per 1 oktober af te bouwen. KHN, dat het stoppen van de steun ‘haast misdadig’ noemt, bepleit nogmaals het verlengen van de coronasteun vanaf die datum.

Volgens KHN is de horeca pas weer open sinds 26 juni, gelden nog altijd beperkingen zoals de 1,5 metermaatregel en zal het herstel voor de horeca nog lang duren. KHN zegt dat de meeste horecaondernemers kampen met cashflowproblemen en dat er weinig geld is om te investeren. Het probleem zit volgens de organisatie met name in het uitblijven van internationaal toerisme en internationaal zakelijk verkeer, congressen en evenementen. Die worden pas na 2022 weer ‘substantieel’, zegt KHN. Clubs en het nachtleven kunnen daarnaast op zijn vroegst pas op 1 november weer open.

KHN vreest dat er in de laatste maanden van dit jaar en volgend jaar veel zaken om zullen vallen en de positie van werknemers onder druk komt te staan als de steun per 1 oktober wegvalt. ‘Het is onacceptabel en niet uit te leggen dat de restricties doorlopen maar de steun stopt. Bedrijven zitten zonder reserves en/of met een grote schuldenberg’, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen. KHN wil ook een schuldenfonds om de afbouw van schulden - met name aan coronagerelateerde belastingschulden en huurachterstanden - te kunnen garanderen.