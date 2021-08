Koning en koningin brengen streekbezoek aan Salland

De visite aan Salland staat in het teken van het vermogen van de regio om zich steeds aan nieuwe omstandigheden aan te passen. Een belangrijke basis hiervoor ligt in het zogenoemde ‘noaberschap’. Salland verbindt economische regio’s en stad en platteland met elkaar, maar probeert ook mensen en hun belangen met elkaar te verbinden.

Het streekbezoek begint in Deventer, waar de koning en koningin door een deel van de stad zullen wandelen. Ook gaan ze langs bij enkele ondernemers en bezoeken ze een fabriek die bezig is haar productieproces aan te passen en energieneutraal te maken. In Heeten, onderdeel van de gemeente Raalte, komt vervolgens een burgerbegroting aan bod, een idee van de inwoners van het dorp. Daarna gaan de twee onder andere door naar een melkveehouderij langs de IJssel, waar gewerkt wordt aan verduurzaming.

In de regel zijn er twee streekbezoeken per jaar, waarbij om beurten in elk van de twaalf provincies een regio of thema centraal staat. In mei bezocht het koninklijk paar Noord-Limburg.