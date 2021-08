Vakbonden: mogelijk stakingen bij verwerkers kunststoffen

Er dreigen stakingen bij het Owase-conglomeraat, verwerkers van kunststoffen. Dat zegt CNV, dat samen met FNV een ultimatum bij de bedrijven heeft neergelegd na drie onderhandelingsrondes. De bonden willen dat Owase voor 1 september voldoet aan de eisen van de vakbond. ‘We zijn er klaar mee. Het is tijd voor hom of kuit’, aldus onderhandelaar Gerard van Dijk van CNV.

De vakbond eist een loonsverhoging van 5 procent en wil ruimte voor vermindering van de werkdruk voor oudere werknemers. ‘Verder willen wij dat de ondernemingen hun flexibele werknemers een vaste aanstelling geven’, aldus Van Dijk. De cao geldt voor zo’n 1600 medewerkers.

Owase is een werkgeversvereniging. De cao geldt voor een conglomeraat aan bedrijven die kunststoffen verwerken of daarbij betrokken zijn. Onder meer de bedrijven Wavin en Rollepaal zijn aangesloten bij Owase. Wavin maakt onder meer regenpijpen en rioleringsbuizen. Rollepaal maakt apparatuur waarmee pijpleidingen kunnen worden gemaakt. De werkgeversvereniging was nog niet bereikbaar voor commentaar.